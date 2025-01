Lyon : les collectes de sang à la recherche de sang "rare"

Du 27 janvier au 11 février, la ville de Lyon organise plusieurs collectes de sang. L'objectif est de récolter du sang "rare".

Du 29 janvier au 4 février se tient la semaine de sensibilisation aux sangs rares. Pour l'occasion, la ville de Lyon organise trois collectes : une première à l'auditorium lundi 27 janvier, une seconde à l'espace Ecully le 28, puis, une dernière au double mixte de Villeurbanne le 11 février prochain.

Considérés comme rares lorsque moins de quatre personnes sur 100 les détiennent ces groupes sanguins, concernent 700 000 personnes en France. Répertoriés en 250 groupes différents en France, ils concernent les donneurs de toutes origines, notamment d'Afrique et des Caraïbes.

Comment ça marche ?

En fonction des bagages génétiques des individus, les groupes sanguins varient. Si certaines personnes possèdent un groupe répandu au sein du pays d'origine de leurs ancêtres, il se peut que celui-ci soit rare dans le pays où il réside. En France par exemple, un groupe sanguin est plus susceptible d'être rare s'il provient de personnes aux ancêtres originaires d'Afrique, des Caraïbes ou de l'Océan Indien.

Des dons nécessaires

Afin de réaliser des transfusions efficaces, il est nécessaire pour les patients de recevoir du sang venu du groupe sanguin le plus proche du leur possible. Pour les personnes au groupe sanguin dit "rare", il est donc important de se mobiliser. Ces transfusions permettent notamment de soigner des maladies génétiques telles que la drépanocytose touchant particulièrement les personnes d'origine africaine et antillaise.

Si les donneurs originaires d''Afrique, des Caraïbes et de l'Océan Indien sont sollicités à donner leur sang lors de ces collectes, celles-ci sont ouvertes à l'ensemble de la population.

