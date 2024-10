Une centaine d'agents de la Métropole de Lyon a été mobilisée pour venir en aide à la commune de Givors, gravement touchée par les inondations la semaine passée.

Les inondations survenues jeudi dernier dans la commune de Givors ont causé de graves dégâts matériels. Quatre jours après ces événements d'une ampleur inédite, l'heure est encore au nettoyage. Dès vendredi, la circulation avait déjà pu être rétablie en fin de journée dans la commune.

Durant l'intégralité du week-end, la Métropole de Lyon, dont Givors fait partie, a mobilisé d'importants moyens matériels pour soutenir le nettoyage des voiries, la collecte et l'évacuation des encombrants. Ainsi, des balayeuses, des camions avec grue ou ampirol, des bennes d'encombrants ou encore des camions de pompage ont été déployés. Samedi 19 octobre, 250 m3 de déchets ont alors été collectés et stockés sur un site métropolitain.

Dans son communiqué, la Métropole précise : "En lien direct et en collaboration avec le maire de Givors, la Métropole de Lyon va intensifier son action d’urgence afin d’assurer la gestion et l’évacuation rapide des encombrants et autres déchets des rues en redéployant une partie des moyens humains et matériels des autres territoires de la métropole".

Comme l'a fait Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, jeudi 17 octobre, la Métropole de Lyon souhaite que l'arrêté de catastrophe naturelle soit "pris au plus vite afin de pouvoir engager les démarches nécessaires auprès des assurances pour l'ensemble des sinistrés".

