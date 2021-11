Métropole de Lyon : une réunion publique sur le futur quartier durable de la Saulaie ce jeudi soir

Une réunion publique est organisée ce jeudi soir à Oullins pour évoquer le réaménagement du quartier de la Saulaie. Un vaste projet de 40 hectares.

Une réunion publique d'information sur ce vaste projet est ainsi programmée à partir de 18h30 - Salle Colovray, au Centre de la Renaissance - 7 rue Parmentier à Oullins

Béatrice Vessiller, vice-Présidente de la Métropole de Lyon en charge de l'urbanisme et Clotilde Pouzergue, maire d’Oullins, seront notamment présentes. Au programme, les fondamentaux du projet : présentation des acteurs et de leur rôle, les grands principes et étapes du projet urbain et les prochains rendez-vous de la concertation et de la co-construction.

Un vaste projet sur 40 hectares

"C’est un projet qui mixe à la fois du logement, de l’activité, du commerce, des équipements publics. Il y a une partie friche sur 20 hectares complètement à aménager et une partie quartier plus ancien qu’il faudra intégrer dans la réflexion de façon à ce que les habitants ne se sentent pas oubliés par le nouveau projet. C’est un beau travail, un beau challenge", nous expliquait au début de l'année Clotilde Pouzergue, la maire d'Oullins. Le projet s'étend en tout sur 40 hectares.

"La Saulaie, on est à l’entrée sud de la Métropole de Lyon, c’est aussi un projet marquant pour la Métropole. Il y a déjà un cahier de charges, on sait qu’on va avoir 800 logements sur l’ensemble de la zone, mais aussi 65 000m2 d’activités, 5 000m2 de commerces, une nouvelle école de 14 classes, un nouveau gymnase, une nouvelle crèche, des équipements sportifs", ajoutait Clotilde Pouzergue.

