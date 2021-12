Oullins : deux concertations sur le projet de la ZAC de Saulaie prévues en décembre

Deux concertations publiques sont organisées les mardis 7 et 14 décembre à Oullins pour évoquer le réaménagement du quartier de la Saulaie. Un vaste projet de 40 hectares, dont le chantier devrait débuter en 2024.

Deux concertations publiques autour du réaménagement du quartier de la Saulaie sont programmées les mardis 7 et 14 décembre de 18 heures à 20 heures, dans le Hall Raspail de la mairie d'Oullins, située Place Roger Salengro.

Lire aussi : Oullins : la ZAC de Saulaie, grand projet d'aménagement urbain au sud de la métropole, est enfin "sur les rails"

Au programme, ces deux réunions seront chacune guidées par une thématique différente. La première, tournera autour des espaces publics. Elle laissera le soin aux participants de s'exprimer sur les usages attendus et les ambiances recherchées dans les futurs espaces publics prévus par le projet de réaménagement urbain. La seconde, abordera la problématique du "Quartier vivant". Les personnes venues sur place pourront alors faire part de leurs espérances et critiques sur l’offre de services utiles à développer dans le cadre du projet.

🏘Ateliers de concertation du projet de La Saulaie

📅Ateliers thématiques en 2 parties, prévoir votre présence aux 2 dates si possible. Sur inscription.

👉 mercredi 7/12 https://t.co/pjc5sP0PqY

👉 mercredi 14/12 https://t.co/E8th4GzJPZ

➡️18h-20h, Hall Raspail, Hôtel de Ville pic.twitter.com/OhFQITHJ8I — Ville d'Oullins (@VilledOullins) December 2, 2021

Un projet grand de 40 hectares

Avec ce projet, 40 hectares sont concernés, dont 20 hectares non exploités et situés derrière la gare d’Oullins sur la zone d’aménagement concertée (ZAC). Cette zone accueillait autrefois les ateliers de la SNCF. Le montant du projet avoisine les 77 millions d’euros, dont 19 à la charge de la Métropole et 2,5 à la charge de la Ville d’Oullins. Le cahier des charges, dressé par la maire d'Oullins, Clotilde Pouzergue, à Lyon Capitale début 2021 , prévoyait 800 logements sur l’ensemble de la zone, mais aussi 65 000m² d’activités, 5 000m² de commerces, une nouvelle école de 14 classes, un nouveau gymnase, une nouvelle crèche, et des équipements sportifs.