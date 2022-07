Shopping estival dans les boutiques lyonnaises

Pour la piscine, la plage ou des escapades à la campagne, Lyon Capitale vous propose une sélection dénichée dans les boutiques de Lyon.

Maillot recyclé et recyclable

Le recyclage est à la mode, jusque dans les maillots de bain ! En effet, le short Infini, fabriqué en France et co-conçu par la marque 1083 et Le Slip français, peut se recycler à l’infini. Son prix comprend 10 euros de consigne, ce qui vous permet de le renvoyer gratuitement lorsque vous souhaitez changer de maillot. Il sera ensuite broyé, transformé en fils puis réhabilité en short de bain “Infini” flambant neuf !

Short de bain Infini – 135 €.

Modetic – 63, Grande-Rue-de-la-Croix-Rousse, Lyon 4e

Assiette à tout faire

Qu’elle serve de petit plateau pour l’apéritif, de plat pour vos repas ou pourquoi pas pour présenter des bougies, cette assiette s’adapte à toutes vos envies. Forme originale, couleurs acidulées, matière en mélaminé qui la rend à la fois légère et peu fragile... Ce joli produit de la marque Rice vous attend, ainsi que la vaisselle assortie, dans le tout nouveau family store Lémamas.

Assiette plateau Summer Rush – 10,90 €.

Lémamas, family store – 16, cours Lafayette, Lyon 3e

Double protection

Plus besoin de choisir entre un soin solaire ou anti-âge. La crème Time Protect de Physiodermie vous protège aussi bien du soleil que des effets du temps. Ses cellules souches végétales jouent un rôle antioxydant et anti-inflammatoire, tandis que ses filtres nouvelle génération permettent une forte absorption des UV. Cerise sur le gâteau : elle est biodégradable, non toxique, donc respectueuse des océans. Une crème unique qui fond sur la peau grâce à sa texture douce et fluide.

Soin solaire anti-âge Time Protect visage et corps Physiodermie – 64 €.

Le 106 coiffure & esthétique Carla – 106, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Lunettes recyclées

Créée en 2011, la marque Dingue de Lunettes chine des montures de toutes époques puis les restaure à l’état neuf dans son atelier. Parmi les quelque 3 000 montures, toutes uniques, proposées dans la récente boutique lyonnaise, ce modèle des années 70 de la marque Silhouette a été fabriqué à la main en Autriche, et donnera un style résolument vintage à votre look. Les opticiens pourront y adapter vos verres solaires ou de vue.

Lunettes Silhouette – 150 €.

Dingue de Lunettes – 25, rue des Capucins, Lyon 1er

Faites vos jeux

Vous êtes de ceux qui aiment s’adonner à autre chose que pile ou face sur la plage ? Alors ce jeu de raquettes est fait pour vous. Sac de transport original, poignées ergonomiques… il est tout aussi élégant que pratique, et promet de longs échanges en famille ou entre amis. On aime tout particulièrement sa fabrication artisanale en contreplaqué marine naturel par une entreprise familiale espagnole.

Jeu de raquettes et balles de plage Life – 100 €.

Made.com – 11 bis, rue Jarente, Lyon 2e – www.made.com

Panier nature

Indéniablement chic et bohème, ce panier de plage en paille naturelle tressée s’impose comme le compagnon idéal de vos sorties estivales. On apprécie son volume XXL et ses anses en cuir doubles qui permettent un porté main ou épaule. Chaque pièce est unique et entièrement confectionnée à la main dans un atelier balinais.

Sac maxi cabas Rio – 119 €.

La boutique du Village des Créateurs – 3, place Bellecour, Lyon 2e

Back to the 80’s

Couleurs acidulées, coupe large et droite… ce tee-shirt de la marque bordelaise French Disorder est un vrai clin d’œil aux années 80. Avec son look vintage et décalé, il deviendra vite un indispensable de vos tenues estivales. À dénicher parmi tous les produits originaux et responsables du nouveau concept store de marques françaises Dupont Dupont.

Tee-shirt Banana – 59 €.

Dupont Dupont – 3, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Votre serviette pour l’été

Couleurs flashy, imprimés vifs, la serviette Tropique de chez Carré Blanc séduira toute la famille. Grâce à sa texture en microfibres, elle est légère, peu encombrante, sèche rapidement et vous accompagne à la plage, au bord de la piscine ou dans toutes vos activités sportives. Petit plus, et non des moindres, elle est certifiée sans substance nocive pour la santé et l’environnement.

Serviette

Tropique – 35 €.

Carré Blanc – Lyon 2e, 3e, 4e, 6e, 8e