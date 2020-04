Métropole de Lyon : une aide alimentaire pour 12 000 collégiens en difficulté

Le Grand Lyon va verser une aide pour les collégiens demi-pensionnaires les plus pauvres. Le montant total de l'enveloppe est de 900 000€.

La mise en place du confinement et la fermeture des écoles ont accentué la précarité alimentaire de certains enfants ne pouvant plus bénéficier de la cantine scolaire. La métropole de Lyon a décidé de verser à leurs familles, en difficulté pour assumer ces repas supplémentaires à fournir, d'attribuer une aide alimentaire. Cette aide concernera les familles dont le quotient familial ne dépasse pas 800€ et concernera environ 12 000 élèves.

“Le versement de ces aides forfaitaires sera fait dans le respect des règles de confidentialité et de consentement vis-à-vis des familles, avec la distinction suivante”, annonce la métropole :

100€ par enfant demi-pensionnaire dont le quotient familial des parents est inférieur ou égal à 400€

60€ par enfant demi-pensionnaire dont le quotient familial des parents est compris entre 401 et 800€

Cette aide métropolitaine sera versée à chaque collège public, qui instruira puis versera la somme correspondante sur le compte bancaire de la famille, d’ici la fin mai, en lien avec l’Académie. Le budget de cette aide s’élève pour la métropole de Lyon à 900 000€.