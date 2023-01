Métropole de Lyon : un homme dégrade et vole une boulangerie, il est arrêté 9 mois plus tard

Un jeune de 19 ans est suspecté d'avoir commis un vol avec effraction dans une boulangerie de la Mulatière dans la métropole de Lyon.

En avril 2022, une boulangerie de la commune de la Mulatière dans la métropole de Lyon était victime d'un cambriolage. L'individu a dérobé de l'argent en espèce et commis de lourdes dégradations dans le commerce.

Arrêté dans un contrôle routier

Plusieurs mois plus tard et grâce aux investigations menées par la police, un suspect, âgé de 19 ans, était un identifié et un mandat de recherche à son encontre délivré.

Ce jeudi 26 janvier, les policiers ont procédé à son interpellation lors d'un contrôle routier dans la commune de Rillieux-la-Pape. Il a été placé et garde à vue et a nié les faits.

Il était présenté au parquet ce vendredi.