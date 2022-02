Métropole de Lyon : un bilan touristique "encourageant" en 2021 selon OnlyLyon

Entre le confinement, les couvre-feu et fermetures des lieux de loisirs et de restauration, la première moitié de l'année 2021 n'a pas été très favorable au tourisme. Entre janvier et mai, OnlyLyon enregistre seulement 670 000 nuitées dans le Grand Lyon soit une baisse de -68 % par rapport à 2019. Ce n'est qu'à partir de septembre, que le taux d'occupation a presque rejoint celui de 2019. "Les très bons chiffres de septembre à novembre ainsi que le bilan positif de l’été n’ont pas permis de compenser le retard accumulé au premier semestre mais, grâce à la reprise du tourisme d’affaires dès l’automne et à la fidélité de la clientèle française, l’année se conclut par de très bons résultats", détaille Virginie Carton, Directrice Générale de l’Office de Tourisme de la Métropole de Lyon.

Avec la reprise, à partir de mi-mai 2021 et jusqu'à fin août, le secteur des loisirs (musées et attractions) a enregistré une fréquentation de plus de 500 000 visiteurs sur la période soit une hausse de +50 % par rapport à 2020. Les touristes qui se sont succédés à Lyon ne viennent pas de bien loin, 76 % sont des visiteurs locaux ou nationaux. Un tourisme de proximité qui s'explique par les restrictions sanitaires aux frontières.

En 2021, Lyon et ses environs ont rayonné dans le monde entier grâce à deux distinctions reçues aux World Travel Awards : le prix de 1ère Destination Mondiale à Découvrir en 2022 et celui de 2ème Meilleure Destination Urbaine Européenne 2021.

