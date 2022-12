La Ville de Barcelone a acheté 73 camions électriques à l'entreprise Renault Trucks basée à Saint-Priest.

L'entreprise Renault Trucks, basée à Saint-Priest, a été sélectionnée pour équiper la ville de Barcelone en camion de nettoyage électriques. La ville catalane où Grégory Doucet s'était rendu le 18 novembre dernier, avait lancé un appel d'offre pour entretenir ses rues de manière plus respectueuse de l'environnement.

Des véhicules déjà à l'oeuvre

Les 73 véhicules vendus seront livrés progressivement. Un premier lot comprenant des collecteurs à chargement arrière, des balayeuses-arroseuses et une benne est déjà à l'œuvre dans les rues barcelonnaises.

Collecteurs à chargement arrière et latéral, citernes balayeuses-arroseuses, bennes avec grue, crochets de levage et cabines abaissées pour un plus grand confort de l'opérateur lors de la montée et de la descente du véhicule : les Renault Trucks E-Tech D, D Wide sont les deux qui ont été sélectionnés pour leur polyvalence.

L'entreprise du groupe Volvo possède actuellement quatre sites de production en France.