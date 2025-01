Élu à la tête du groupe de droite "La Métro positive" au conseil métropolitain, le maire LR de Saint-Priest, Gilles Gascon est déterminé à peser dans son camp pour la course qui s'engage en vue des élections métropolitaines et municipales de 2026.

Mercredi 8 janvier, le maire Les Républicains de Saint-Priest, Gilles Gascon a été élu à la tête du groupe "Le Métro positive" avec 17 voix contre 14 pour son adversaire maire de Meyzieu, Christophe Quiniou. Il devient ainsi président du premier groupe d'opposition au conseil de la Métropole de Lyon, privé de leader après la condamnation de Philippe Cochet pour détournement de fonds publics. Au lendemain de sa victoire, celui qui se verrait bien candidat face à Bruno Bernard en 2026 évoque auprès de Lyon Capitale les prochaines étapes décisives pour la droite lyonnaise, à peine plus d'un an avant les élections métropolitaines et municipales.

LC : Vous avez été élu hier par les membres de votre groupe, comment envisagez-vous la suite, à un peu plus d'un an des élections ?

Gilles Gascon : Je l'envisage sous le signe du rassemblement et de l'unité. Hier nous avons voté, il faut maintenant se mettre en ordre de bataille pour la suite, notamment pour travailler avec les différents groupes d'opposition de la métropole de Lyon qui ne demandent que ça. On l'a vu avec le dossier du Cepal où nous avons tous ensemble réussi à nous positionner contre cette envie d'avancer à marche forcée du président Bruno Bernard pour déstructurer nos territoires.

"Il va falloir construire des projets et un programme pour proposer des choses aux Lyonnais et aux Grands lyonnais"

Vous souhaitez intensifier ce travail avec les groupes d'opposition, notamment du centre ?

Sur des sujets importants, on le fait déjà depuis des mois, mais les choses vont effectivement s'accélérer et s'intensifier puisqu'il va falloir construire un projet, des projets, et un programme pour proposer des choses aux Lyonnais et aux Grands lyonnais, leur proposer une alternative sérieuse.

Votre travail va être également de veiller à l'unité de votre groupe qui a pu vaciller ? Jérémie Bréaud, président de la Fédération LR dans le Rhône a évoqué "les petits intérêts personnels qui annoncent toujours des lendemains malheureux" après avoir annoncé le report du processus de désignation du chef de file pour 2026...

Bien évidemment mais l'unité est là, le rassemblement qui a été fait hier pour la désignation du président a montré cette unité. Malheureusement il y a eu un calendrier compliqué, avec Philippe Cochet qui a été empêché et un contexte national mauvais, mais les choses sont remises dans l'ordre et nous allons dans la bonne direction.

"Les modalités du vote vont être discutées avec les membres du groupe de la Métropole qui sont au coeur du réacteur"

Quand sera désigné le chef de file des Républicains pour les élections métropolitaines et municipales de 2026 ?

On s'est mis au travail dès ce matin, un calendrier est en train d'être construit pour se rassembler très vite. Les choses sont travaillées et il va y avoir un échange avec tous les élus du groupe pour savoir comment on y va dans un esprit de rassemblement et d'unité.

S'il y a plusieurs candidats pour être chef de file, on regardera ensemble pour savoir qui sera le meilleur, ça peut être un homme, ça peut être un femme.

Cela pourrait être vous ?

D'une façon ou d'une autre, je participerai. Je ne dirai pas que je suis incontournable, mais nous élus du conseil métropolitain, nous sommes au coeur du réacteur. Il faudra compter sur moi.

On sait que les modalités de désignation avaient été discutées et ne faisaient pas l'unanimité, le nouveau vote se fera sur les mêmes bases que le précédent reporté ?

Les modalités du vote vont être discutées avec les membres du groupe de la Métropole qui encore une fois, sont au coeur du réacteur. À partir de là, on ressortira avec un mode de fonctionnement.