A Lyon et dans la région, 20 Ehpad vont être contrôlés après l'affaire Orpea

Depuis l'affaire Orpea, la question du traitement des personnes âgées dépendantes dans les Ehpad est au centre de l'actualité. En Auvergne-Rhône-Alpes et à Lyon, 20 établissements vont être contrôlés.

Visiblement, les consignes sont passées. A la demande de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l’Autonomie, 20 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de Lyon vont être contrôlés. Ils sont ciblés "sur la base d’un faisceau d’indices relatif à la situation de l’établissement et notamment les signalements d’évènements indésirables graves de professionnels et/ou des réclamations d’usagers".

Leur nom ne sera pas dévoilé afin de ne pas fausser le résultat de la "mission". L'objectif de la manœuvre est de vérifier que les pensionnaires sont correctement traités.

Des contrôles en plein cœur de l'affaire Orpea

Cette annonce intervient dans le contexte de l'affaire Orpea. Pour rappel, celle-ci a débuté avec le livre-enquête de Victor Castanet, "Les Fossoyeurs". L'ouvrage met en lumière des maltraitantes réalisées dans des maisons de retraite du groupe, ainsi que les carences dans les contrôles de l’Agence régionale de santé en France.

Dans un communiqué, l'ARS d'Auvergne-Rhône-Alpes indique que la région compte près de 900 Ehpad pour 77 700 places. Près de 51 % sont privés, dont 155 à but lucratif, et 49 % publics. Avant que n'éclate cette affaire, des contrôles étaient déjà menés dans les établissements par l'ARS et le Département. Ainsi, en 2018, 270 inspections avaient été réalisées, dont 98 en Ehpad. Un chiffre en baisse l’année suivante, avec 211 inspections dont 60 en Ehpad. L’Agence régionale de santé précise que les années 2020 et 2021 "ne sont pas significatives" car la crise sanitaire a empêché la bonne tenue de ces visites, le plus souvent inopinées.