Entre restrictions pour les automobilistes, hausse du prix des transports en commun ou encore changement de nom d'une ville de l'agglomération lyonnaise, ce mercredi 1er janvier 2025 marque l'application de plusieurs mesures. Lyon Capitale fait le point.

La ZFE étendue aux Crit'Air 3

Après l'interdiction dès septembre 2022 des véhicules Crit'Air 5 et non classés puis le 1er janvier 2024 des voitures et deux roues Crit'Air 4, c'est au tour des véhicules Crit'Air 3 de faire les frais de l'extension de la Zone à faible émission (ZFE) de la Métropole de Lyon. Selon la collectivité, cela concerne 46 800 véhicules, soit 11 % du parc automobile particulier. Pour rappel, plusieurs dérogations sont valables, notamment pour les personnes n'utilisant que très ponctuellement leur véhicule ou pour les travailleurs en horaires décalés.

Hausse du ticket unitaire et de l'abonnement TCL

Si 2025 ne présage rien de bon pour le porte-monnaie des automobilistes 2025, celui des usagers TCL devrait aussi en prendre un coup en raison de l'unification des réseaux Libéllule et Cars du Rhône. Le ticket TCL unitaire sera désormais au prix de 2,10 € contre 2 € actuellement. L'abonnement 24-64 ans passe, lui, de 72,60 € à 74,10 €. En contrepartie, le réseau TCL s'étendra à 31 communes supplémentaires. À noter aussi qu'au 1er janvier 2025, la RAPT devient l'exploitation des métros, tramways, funiculaires et Rhônexpress, qui sont aujourd'hui aux mains de Keolis.

Modification de la tarification de l'eau potable

La nouvelle tarification solidaire et environnementale de l'eau potable par la Métropole de Lyon entre également en vigueur ce mercredi. Celle-ci sera différente entre les professionnelles et les particuliers. Ces derniers auront désormais le droit à 12m3 d'eau potable gratuits. Au 1er janvier 2025, une troisième tranche de tarification va être instaurée et prévoit une multiplication par 2 du tarif classique au-delà de 180 m3 d'eau consommés par an. Les professionnels, eux, auront 4 tranches. Enfin, une tarification solidaire pour les usagers les plus précaires entrera en vigueur. Entre 100 000 et 120 000 foyers pourraient en profiter selon la Métropole. Avec ces nouvelles mesures, l'objectif est de réduire de 15 % la consommation d'eau sur la métropole d'ici 2025.

La commune de Grigny change de nom

S'il est peut-être moins concernant, le changement de nom de Grigny, au sud de Lyon, n'en reste pas moins une mesure en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Comme sept autres communes françaises, Grigny va changer de nom. Elle deviendra ainsi Grigny-sur-Rhône, afin d'éviter toute confusion avec ses deux homonymes, dans l'Essonne et le Pas de Calais. "Cette homonymie est source de nombreuses erreurs. Nous recevons régulièrement des courriers qui ne sont pas pour nous", expliquait le maire de Grigny, Xavier Odo, au Parisien en janvier.

Un nouveau vol de Lyon vers l'Angleterre

Autre mesure annoncée qui tombera le 4 janvier prochain, le lancement des vols en direction de Newcastle, au Nord-Est de l'Angleterre, au départ de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry. Chaque samedi, un vol sera ainsi proposé en partant de Lyon. Le prix de départ d'un billet est fixé à 35 €. D'autres nouvelles destinations en partance de Lyon verront également le jour au cours de l'année 2025.

Des mesures à l'échelon national également

Au-delà de l'échelle lyonnaise, des mesures importantes entrent en vigueur ce mercredi 1er janvier 2025 et pourraient concerner de nombreux habitants de la métropole. Par exemple, les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) seront désormais inscrits à France Travail et donc automatiquement inscrits comme demandeurs d'emploi. Aussi, il ne sera plus possible d'utiliser des tickets-restaurants au supermarché pour acheter des produits alimentaires comme la farine, les pâtes, le riz ou encore la viande.

De plus, et cela pourrait largement impacter la ville de Lyon, plusieurs dispositifs de la loi anti-Airbnb vont désormais être valables. Les taux d'abattement et les plafonds vont, par exemple, être revus à la baisse. Quant aux pensions de retraite de base, elles augmenteront de 2,2 % au 1er janvier, à hauteur de l’inflation. La revalorisation ne sera perceptible qu'en février, les pensions correspondant au mois de décembre étant versées en janvier.

