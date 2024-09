Une matinée pour les futurs assistantes maternelles et les parents en recherche de mode de garde organisée vendredi 20 septembre à Villeurbanne. Crédit photo : Pexels

Vendredi 20 septembre, un point de rencontre entre assistantes maternelles et futurs parents à la recherche d'un mode de garde est organisé au stade Séverine à Villeurbanne.

Parents recherchent nounou. Avec la rentrée, l'heure est à l'organisation de la vie quotidienne pour les parents et futurs parents. Mais parfois, trouver un mode de garde pour les enfants se révèle être un véritable casse-tête. Pour les aider, la mairie de Villeurbanne a donc décidé de faciliter les prises de contact en organisant une matinée "Nounou, Nany, Tatie... et vous !" vendredi 20 septembre, de 9h à 13h.

Des conseils et un accompagnement pour les futurs nounous

Outre les parents, cette matinée est destinée aux assistantes maternelles elles-mêmes, mais aussi aux étudiants et aux personnes désirant se reconvertir dans le secteur. Elles pourront glaner des conseils et des ressources auprès de la Ville de Villeurbanne qui compte 11 relais petite enfance, et de ses partenaires.

Pendant ce temps, les tout-petits pourront profiter d'animations. Une tente à histoires, des jeux et des activités créatives seront proposées tout au long de la matinée.

Une exposition de photos montrant les missions variées d'onze assistantes maternelles sera également présentée.