Métropole de Lyon : des travaux sur le pont d'Alaï, le pont Neuf, le pont de Couzon et le pont Raymond Barre

La métropole lyonnaise a décidé de tirer avantage de la saison estivale pour progresser sur quatre chantiers : le pont d'Alaï de Tassin, le pont Neuf de Francheville, celui de Couzon à Couzon-au-Mont-d'Or, et le pont lyonnais Raymond Barre qui relie Gerland (7e) à la Confluence (2e).

Comme l'a signalé le vice-président de la métropole, Fabien Gagnon, ce mercredi 21 juillet, le pont Raymond Barre, dont la construction s'est pourtant achevée en 2013 pour étendre la ligne du tram T1, nécessite des travaux. Le trafic sera néanmoins maintenu pendant toute leur durée, du 16 août au 1er octobre 2021, et la structure sera accessible aux piétons, cyclistes et transports aux communs. C'est notamment la piste cyclable qui pose problème, puisque la séparation entre celle-ci et l'espace réservé aux piétons est "accidentogène" souligne Fabien Bagnon.

À Tassin-la-Demi-Lune, le pont d'Alaï permet de traverser le ruisseau de Charbonnière, un affluent de l'Yzeron. À partir du 19 juillet, l'accès au pont sera complètement fermé à la circulation routière. Pour emprunter la départementale D489, les automobilistes devront prendre le chemin de la Poterie, qui longe le cours d'eau. Il s'agit de "travaux d'entretien spécifiques pour garantir la pérennité et la sécurité du pont".

Le pont de Couzon-au-Mont-d'Or, qui avait été endommagé en avril dernier par un accident, va lui aussi être pris en charge par la métropole. Les travaux débuteront le 2 août et se termineront début septembre. Interruption du trafic durant cette période pour les voitures, même si les piétons et les cyclistes peuvent toujours traverser. La poutre de rigidité va notamment être remplacée : elle avait été heurtée par un camion poids-lourd de 33 tonnes, malgré la limitation fixée par la signalisation. Le pont devrait être rouvert pour la rentrée scolaire, "sauf aléas de chantier ou intempéries", précise la métropole.

Enfin, c'est à Francheville, sur le Pont Neuf, que le dernier chantier a débuté lundi 19 juillet. Là encore, l'édifice sera interdit aux automobilistes, même si les autres usagers seront libres de l'emprunter. Jusqu'à début septembre, les travaux consisteront en "un nettoyage et un rejointement des maçonneries, une réfection des trottoirs, la sécurisation des cheminements et la mise en place d'une main courante".

