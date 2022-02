Métropole de Lyon : Bron reçoit le label "cité éducative"

En janvier 2022, la Ville de Bron a reçu le label "cité éducative", pour renforcer la prise en charge des enfants et des jeunes dans sa commune.

La Ville de Bron a désigné l'année 2022 comme "l'année de l'éducation" dans sa commune. Une ambition renforcée par le label "cité éducative" qu'a reçu la ville en janvier, décerné par les Ministères de l’Éducation nationale et de la Cohésion des territoires. Les cités éducatives, définies par ces ministères, visent à intensifier les prises en charges éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire.

Ce dispositif se déploie principalement en direction des quartiers prioritaires de la ville, quartiers plus précaires et où les inégalités sont plus fortes par rapport au reste du territoire. En 2019, le gouvernement souhaitaient identifier 80 quartiers pour recevoir le label, avec un budget total de 100 millions d'euros. À Bron, on trouve deux quartiers prioritaires : Parilly et Teraillon-Chenier.

"Notre priorité de 2022 est l’éducation, avec 11,7 M€ de budget d’investissement, dont 3,8 M€ sont liés à l’éducation et la jeunesse. Cela concerne le bâti, avec des travaux de confort, de sécurisation, de miseen accessibilité ou d’extension dans nos groupes scolaires, des interventions sur les cours d’école aux Genêts…", détaille le maire (LR) de Bron, Jérémie Bréaud.