Métropole de Lyon : ateliers, expositions, débats... La semaine de l'hospitalité lancée, qu'est-ce que c'est ?

« A l’hôtel, où nous avons été hébergés pendant trois mois, il y a eu des bagarres et donc nous avons été virés » explique un sans-abri.

Du 13 au 23 octobre 2021, la semaine de l’hospitalité a lieu dans la Métropole de Lyon. Des conférences débats et des ateliers pour que les citoyens discutent autour de l'hospitalité à Lyon et à Villeurbanne notamment.

"Durant 10 jours, citoyens, associations, acteurs publics et privés, locaux, nationaux et européens, sont invités à se réunir pour échanger autour de l’hospitalité. Plusieurs événements sont organisés gratuitement et ouverts à tous : ateliers, plénières, causeries, expositions, projections, visites, débats...", précise la Métropole de Lyon, qui pilote cette semaine de l'hospitalité.

Lire aussi : La Ville de Lyon s'engage pour les personnes sans-abri, sous l’œil de la fondation Abbé Pierre

2 grandes conférences sont notamment au programme :

"faire l’hospitalité au 21 e siècle", et Que veut dire l’hospitalité aujourd’hui, à l’heure des bouleversements écologiques, sanitaires, économiques ?", dixit la Métropole de Lyon, le 14 octobre – de 8h30 à 12h

siècle", et Que veut dire l’hospitalité aujourd’hui, à l’heure des bouleversements écologiques, sanitaires, économiques ?", dixit la Métropole de Lyon, le 14 octobre – de 8h30 à 12h "construire une politique d’avenir de l’hospitalité" et ainsi "Quelles méthodologies, quelles pratiques de recherche, quelle place pour les acteurs, quelles formes et formats de travail explorer pour les mois et années à venir ?, le 15 octobre – de 14h à 18h.

De nombreux ateliers sont également au programme. Avec notamment :

Connaissance du sans-abrisme – 15 octobre, matin

– 15 octobre, matin Métiers de la solidarité – 15 octobre, matin

– 15 octobre, matin Culture pour tous – 20 octobre, matin

Toutes les conférences et les ateliers sont gratuits. Il faut toutefois s'inscrire en amont aux conférences et ateliers ICI.

Lire aussi : Lyon : des collectifs dénoncent "le culot" de la semaine de l'hospitalité