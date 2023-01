Métropole de Lyon : appel à projets pour la Cité internationale de la gastronomie

La Métropole de Lyon lance un appel à projets aux associations et fondations qui souhaitent prendre part à la Cité internationale de la gastronomie.

"La Cité internationale de la gastronomie de Lyon a vocation à être un lieu de synergies entre les acteurs des filières de la restauration, de l’agriculture, de l’alimentation et de la santé", explique Jérémy Camus, Vice-Président de la Métropole de Lyon délégué à l’agriculture, l’alimentation et la résilience du territoire.

La Métropole lance un appel à projet aux associations et fondations "qui souhaitent mettre en œuvre des actions s’inscrivant dans les thématiques et les valeurs de la Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon." Les projets doivent entrer dans les catégories suivantes : nutrition et santé, résilience des territoires, gastronomie ou justice alimentaire. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 3 mars 2023.