Métropole de Lyon : 4 projets de nouveaux métros à l'étude, une consultation publique à l'automne 2021

Une consultation publique à l'échelle de la Métropole de Lyon sera organisée à l'automne 2021 pour débattre de 4 projets de lignes de métro à Lyon.

"Ce dispositif d’envergure, innovant et volontaire associe les communes, les acteurs socio-économiques et les citoyens de l’ensemble du territoire métropolitain. L’objectif de cette consultation est de permettre une hiérarchisation des projets en fonction des besoins en matière de mobilité", explique Bruno Bernard, le président écologiste du SYTRAL, président aussi de la Métropole de Lyon.



4 projets de métro seront soumis à la consultation :

une prolongation du métro A du Vaulx-La Soie à Meyzieu

une prolongation du métro B de Charpennes à Rillieux

une prolongation du métro D de Gare de Vaise à La Duchère

une création de ligne E entre Tassin et Bellecour/Part-Dieu.

"Des études sont menées en préparation de la consultation, afin d’esquisser les quatre projets de métro en termes d’infrastructures, de desserte, de fréquentation, de coût et de financement, en lien avec les besoins de mobilité identifiés à l’échelle métropolitaine et tenant compte du développement urbain engagé et futur", précise le Sytral.



La consultation de trois mois se déroulera ensuite à l'automne. "Cette consultation qui se veut concrète et pragmatique s’organisera autour de formats propices aux échanges et à la réflexion collective à l’aide notamment de panels citoyens et d’acteurs locaux, de réunions publiques et d’ateliers thématiques, pour créer les conditions d’un débat éclairé et argumenté", promet le Sytral.



