Météo : un grand soleil sur Lyon ce dimanche 2 septembre

À la veille de la rentrée scolaire, le soleil est au rendez-vous pour profiter de ce dimanche à Lyon.

Les rafales sont terminées. Après un samedi où la présence du vent du Nord n'a pas été discrète à Lyon, le temps prévoit d'être plus calme ce dimanche. Le soleil est toujours au rendez-vous, mais le mistral soufflera moins fort (15km/h). Les températures restent également douces. Le matin, elles passeront progressivement de 15 degrés à 8 heures jusqu'à 24 degrés à 14 heures. Quant à l'après-midi, le chiffre affiché sur le thermomètre ne devrait pas dépasser les 25 degrés. La soirée et la nuit seront claires, avec des températures qui descendront en dessous des 20 degrés à partir de 23 heures. Un temps agréable agrémenter par une qualité de l'air "bonne" selon Atmo Auvergne-Rhône Alpes ; qui lui attribue une note de 43/100. Que les Lyonnais se rassurent, la rentrée scolaire devrait se dérouler sous le soleil. L'arrivée de la pluie est prévue à partir de jeudi et devrait pour l'heure durer une petite semaine.