Météo : rentrée scolaire ensoleillée et quelques nuages à Lyon

Une matinée fraîche et ensoleillée et une après-midi très légèrement plus nuageuse attend les Lyonnais ce lundi 3 septembre.

Avec 15 degrés à 8 heures, la fraîcheur accompagne les enfants en ce premier jour d'école. Mais avec un soleil rayonnant au dessus de Lyon, celle-ci se dissipe dans la matinée. À 14 heures, le thermomètre affichera 25 degrés. L'heure pour les nuages de se former et d'être poussés par un léger vent du Nord, laissant place à des éclaircies pour le reste de la journée. Les températures ressenties atteindront les 28 degrés dans l'après-midi et descendront autour des 20 degrés en soirée. La qualité de l'air sera "bonne" à Lyon ce lundi, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes lui attribue une note de 43/100.