Météo : plus de 20°c attendus à Lyon ce mardi 25 octobre

Les températures restent élevées pour une fin de mois d’octobre ce mardi à Lyon. Cet après-midi le ciel sera dégagé et il devrait faire jusqu’à 21°c entre Rhône et Saône.

Les éclaircies devraient être nombreuses à Lyon ce mardi. Le temps nuageux de la matinée devrait même laisser la place à un ciel ensoleillé cet après-midi. Attention toutefois a bien vous couvrir les yeux si vous regardez le ciel aux environs de midi, une éclipse solaire partielle sera visible ce mardi entre 11 et 13 heures depuis Lyon.

Du côté des températures, le mercure reste haut pour une fin de mois d’octobre. Ce mardi matin, il fera entre 12 et 16°c, cet après-midi entre 18 et 21°c et ce soir le thermomètre se stabilisera autour de 19°c.

