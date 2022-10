Une éclipse solaire partielle visible depuis Lyon ce mardi 25 octobre

Ce mardi 25 octobre, les Lyonnais pourront lever les yeux vers le ciel et observer une éclipse solaire partielle.

Le soleil à rendez-vous avec la lune le 25 octobre. Une éclipse partielle va traverser une grande partie de l'hémisphère Nord ce mardi de l'Islande à l'Inde en passant par la France. Aux alentours de 23h15 et pour une durée d'environ une heure, la lune viendra cacher un morceau du Soleil, provoquant une éclipse partielle et non une éclipse solaire totale.

En observant le ciel, les Lyonnais pourront contempler ce phénomène naturel. L'outil interactif de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) note que l'obscurité du ciel sera de 11,9% à Lyon contre 19,5% à Strasbourg, l'endroit en France où elle devrait être la plus observable. L'éclipse partielle doit débuter à 23h18 et se terminer à 12h28. Elle sera particulièrement visible à 12h07.

Demain mardi 25, une éclipse partielle de Soleil sera visible depuis la France. Le phénomène commence un peu après 11h pour finir un peu avant 13h. Toutes les infos (officielles) sur https://t.co/DIxnOeHf6F #IMCCE #Eclipse pic.twitter.com/JJ7IzjuSdO — Josselin Desmars (@j_desmars) October 24, 2022

Attention aux yeux

Comme à chaque éclipse, la lumière émise par le soleil est très intense, ce qui la rend particulièrement dangereuse pour la rétine. C'est pourquoi il ne faut pas regarder directement l'éclipse, sous peine de brûler une partie ou l'entièreté de sa rétine, souligne l'Observatoire de Paris.

Il convient donc de s'équiper de lunettes "spéciales éclipses", filtrant les rayons UV. L'Observatoire de Paris conseille de "n'utiliser que des lunettes neuves pour éviter tout risque d’une détérioration de la surface après de longs stockages, sans protection particulière, dans nos habitations ".

La prochaine éclipse partielle devrait être visible en 2025, selon l'Observatoire de Paris, et pour avoir la chance d'observer une éclipse solaire totale il faudra attendre 2081.

