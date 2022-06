Météo : Lyon (encore) en alerte orange "orages" ce jeudi

Les jours se suivent, et se ressemblent, à Lyon. De gros orages sont encore attendus dans l'après-midi.

Météo France place (encore) le département du Rhône en vigilance orage ce jeudi après-midi, à partir de 13h.

Le beau temps de ce jeudi matin devrait être de courte durée. L'arrivée de la pluie, puis des orages, est attendue à partir de 13h. Avec de fortes rafales, de près de 70km/h.

L'alerte orange dure dans le Rhône jusqu'à 23h ce jeudi soir.

"Après une matinée généralement ensoleillée, le temps devient lourd et de nouveaux orages se déclenchent dès la mi-journée sur la région AURA. Les plus virulents sont prévus au cours de l'après-idi et soirée de jeudi sur le Massif central, jusqu'au Rhône et à l'Ain. Il faut compter avec le potentiel de fortes pluies jusqu'à 50 mm en 1 à 2 h, encore de la grêle de taille plus modérée que les derniers jours, ainsi que des rafales de vent vers 60 à 80 km/h. L'accalmie se fera en 1ere partie de nuit suivante", explique Météo France dans son bulletin de jeudi matin.