À l'occasion de la Journée nationale de réflexion sur le don d'organes, plusieurs membres d'associations, greffés et donneurs se sont réunis devant l'hôpital Edouard Herriot pour sensibiliser et alerter. Aujourd'hui en France, on dénombre une liste d'attente de 26 000 malades.

Ils étaient une vingtaine à s'être réunis sur la place du Pr. Jules Traeger ce mercredi 22 juin, à l'occasion de la Journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, initiée il y a 26 ans. Membres d'associations, greffés, donneurs ou simples sympathisants, ils étaient tous ornés d'un ruban vert sur le col pour marquer leur soutien à une cause parfois trop oubliée : le don et la greffe d'organes. En France, on dénombre plus de 5 000 transplantations annuelles, loin de "l'objectif lointain" de 10 000 qui est fixé.

Pourtant, selon Jean-Louis Touraine, ancien député de la 3e circonscription du Rhône et président de l'association France Transplant, "la seule personne qui peut s'opposer à un prélèvement [d'organes, ndlr], c'est la personne elle-même". Avant de poursuivre : "Nos adversaires sont les indifférents, les frileux", exhorte Jean-Louis Touraine à la quinzaine de personnes présentes. Pourtant, chaque année, 900 malades inscrits sur les listes d'attente décèdent car ils n'ont pas reçu d'organes. "Presque autant que ceux qui ne sont plus sur la liste d'attente car il est déjà trop tard pour les opérer". Un chiffre qui frôlerait avec les 2 000 décès annuels.

26 000 malades en attente

Un constat alarmant qui semble être tout l'enjeu de la cérémonie de reconnaissance aux donneurs d'organes de ce mercredi 22 juin. "Il faut sensibiliser les jeunes et tous ceux qui peuvent donner", glisse Chantal Gloriot, vice-présidente de France Adot 69, association qui vise à soutenir le don d'organes. Aujourd'hui, en France, 26 000 malades sont dans l'attente d'une greffe d'organes. Accompagner et aider semblent être de mise pour les différents membres d'associations présents sur la symbolique place Pr. Jules Traeger, pionnier de la greffe rénale.

"Donner nos organes permet aux malades de revivre. C'est une renaissance !", s'exclame Jean-Louis Touraine, également professeur de médecine au département de transplantation et d'immunologie de l'université Claude-Bernard Lyon 1.

--

Pour aller plus loin :

Jean-Louis Touraine, président de France Transplant, est l'invité de "6 minutes chrono" ce mercredi 22 juin.