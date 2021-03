Météo Lyon : des éclaircies et quelques averses ce week-end

Si le temps de samedi devrait être ensoleillé, celui de dimanche semble plus changeant avec l'apparition d'averses dans la journée.

Ce samedi matin, les Lyonnais découvrent un ciel voilé avec une température plutôt fraîche de 4°. Une situation temporaire puisque la grisaille laissera progressivement place à un soleil éclatant, sans perturbation nuageuse ou presque, dans l'après-midi. Le thermostat affichera même jusqu'à onze degrés pour donner une journée plus qu'agréable. La nuit de samedi à dimanche devrait être claire et calme.

Dimanche, le temps sera plus capricieux. Le ciel sera plus nuageux et les éclaircies se feront plus rares. Quelques averses sont attendues dans la journée avec des températures assez similaires à la veille. Allant de 4 degrés jusqu'aux alentours de 12. Un léger vent du sud-ouest marquera ce dernier jour de week-end sans que cela ne soit désagréable.