Orages, vent et grêle : Lyon et le Rhône placés en vigilance orange

Des orages pourraient éclater dans la soirée dans le Rhône et à Lyon. Crédits : christopher via Flickr

Une nouvelle perturbation orageuse est en approche du département ce jeudi 30 juin. Elle devrait éclater dans l’après-midi dans le Rhône et à Lyon où des orages, de fortes rafales de vent et de la grêle sont annoncés.

Les Lyonnais et plus généralement les habitants du Rhône devront faire preuve de prudence ce jeudi 30 juin lors de leurs déplacements dans l’après-midi et en fin de journée. Depuis ce matin le département est placé en vigilance orange en raison d’un nouveau risque de violents orages et de fortes rafales de vent. Le tout pourrait être accompagné de grêle selon Météo France.

Des rafales de 50 à 65 km/h à Lyon

"Les cellules orageuses donnent de fortes intensités de précipitations (environ 20 à 30mm en une heure), des chutes de grêle, et de brusques rafales allant jusqu'à 80km/h. Cet axe orageux se maintient en place quelques heures, avant de s'évacuer en soirée", détaille l’organisme météo dans son dernier bulletin. À Lyon précisément, la perturbation est attendue entre 15 et 20 heures avec des rafales de vent allant de 50 à 65 km/h.

Ailleurs dans la région, l’Ain, l’Isère, la Loire et la Haute-Loire sont également en vigilance orange et tous les autres départements d’Auvergne-Rhône-Alpes sont en vigilance jaune.