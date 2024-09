Météo estivale avant un retour d'orages dans la soirée

Le ciel sera largement découvert à Lyon ce samedi 7 septembre. Les températures sembleront estivales avant une nouvelle baisse cette nuit suite à l'orage.

Lyon sera sous le soleil pour ce début de week-end. Toute la journée du 7 septembre restera ensoleillée. En matinée, les températures avoisinent les 20 degrés. C'est bien plus que les jours précédents. Une chaleur que l'on doit à un vent du sud qui soufflera en rafales ce samedi.

Cette après-midi sera, elle aussi, chaude. Avec 28 degrés attendus à Lyon, on sera plus de 3 degrés au-dessus des normales de saison. Une situation qui durera jusqu'en milieu de soirée et l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Le passage orageux provoquera une baisse importante des températures.

Demain, le temps restera frais et instable. En attendant, ce samedi, le Rhône reste placé en vigilance jaune pluie / inondation et orage.