10 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

Samedi 7 septembre, l'Ardèche et la Drôme sont en vigilance orange aux orages. Seules la Savoie et la Haute-Savoie sont épargnées.



Météo France a placé l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages, pour la journée de samedi 7 septembre.

Huit départements sont classés en jaune : l'Allier, l'Ain, le Cantal, la Haute-Loire, la Loire, l'Isère, le Puy-de-Dôme et le Rhône. Soyez attentifs. Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues, des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (ex. mistral, orage d'été, montée des eaux ) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation.

Selon Météo France, un épisode orageux va traverser la région Auvergne-Rhône-Alpes au cours de l'après-midi de samedi, et la nuit ed samedi à dimanche.

Fortes intensités de précipitations en Ardèche et dans la Drôme

Deux départements sont en orange : l'Ardèche et la Drôme. Soyez très vigilant. Des phénomènes dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics. Cette mise en vigilance est prévue pour la soirée et la nuit de samedi à dimanche, ave de fortes intetnsités de précipitations.

La Savoie et la Haute-Savoie ne sont pas concernées par cette vigilance orage pour la journée de samedi 7 septembre.