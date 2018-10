Météo : enfin un temps idéal pour une bonne raclette à Lyon ce 27 octobre

Il pleut, il fait froid, les températures viennent de baisser de dix degrés en moins de 24 heures. Bonne nouvelle, il fait enfin un temps parfait pour une raclette à Lyon.

Le météorologue des professionnels, Romain Weber, nous avait prévenu pour Lyon : "Nous allons passer de l'été à l'hiver ce week-end, d'un seul coup" (lire ici : Va-t-il vraiment neiger dans le Rhône ce week-end). Il ne s'est pas trompé, en moins de 24 heures, nous avons perdu plus de dix degrés. Il fera ainsi 8 ce matin, et 7, cet après-midi, bref, des températures idéales pour manger une bonne raclette (si vous attendiez qu'il fasse plus froid, car pour certains, la raclette s'impose même l'été !). La pluie et la grisaille s'installeront durablement en ville et la tendance devrait durer jusqu'à jeudi.

La qualité de l'air reste stable et bonne, avec un indice de 30 sur 100 selon l'observatoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.