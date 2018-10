L'hiver vient ! Va-t-il vraiment neiger dans le Rhône ce week-end du 27 et 28 octobre ? Qu'en sera-t-il à Lyon ? Romain Weber, météorologue des professionnels, apporte son éclairage.

"Nous allons passer de l'été à l'hiver ce week-end, d'un seul coup", pour Romain Weber, météorologue des professionnels avec Lyon météo, les prochains jours vont marquer un changement. Certains s'inquiètent déjà de voir de la neige tomber à Lyon et dans le Rhône pour ce week-end du samedi 27 et 28 octobre. Romain Weber se veut plus rassurant : "Il devrait neiger sur les plus hauts massifs. C'est quasi certain que nous aurons quelques flocons au-dessus de 800 / 1000 mètres. La limite pluie/neige pourrait s'abaisser à certains endroits à 500 mètres. Pour Lyon, même si on avait quelques doutes, c'est sûr qu'il n'y aura pas de neige".

Un froid intense devrait néanmoins être ressenti en ville : "En temps normal, les moyennes sont de 8 degrés de matin et 16 degrés l'après-midi. On va passer de 3 à 4 au-dessus des moyennes à 7 à 8 en dessous, soit une température de 8 degrés au meilleur moment de la journée dimanche". De l'air frais, "d'origine polaire et maritime va envahir le pays", selon Romain Weber, avec une bonne nouvelle en cette période de sécheresse : "Il devrait pas mal pleuvoir la semaine prochaine". Les nappes phréatiques devraient donc enfin se remplir après un mois de septembre et d'octobre sans pluie.

