Météo du 31 décembre : à Lyon, une Saint-Sylvestre sous les nuages

Un ciel très nuageux vient clôturer l'année 2018 à Lyon. Ce lundi, les températures seront comprises entre 4 et 8 degrés.

Les prochains rayons de soleil ne devraient réchauffer les Lyonnais qu'en 2019. En ce lundi de Saint-Sylvestre, la brume du matin se dissipe pour laisser place à d'épais nuages gris et à un temps sec. Entre 10 heures et 13 heures, les températures passent de 5 à 8 degrés, le maximum atteint ce lundi. Dans l'après-midi et pour toute la soirée, les températures se stabilisent autour des 7 degrés. Un léger vent du Nord (15 km/h) soufflera sur la ville. Depuis l'épisode de pollution de l'air aux particules fines ce vendredi, la situation s'est améliorée au cours du week-end. Ce lundi, la qualité de l'air sur l'agglomération lyonnaise est bonne selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui attribue une note de 28/100.