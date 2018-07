Météo du 29 juillet : la canicule s'installe de nouveau à Lyon

La chaleur s'installe dans la ville, avec des températures ressenties jusqu'à 38 degrés. Une canicule dont la durée pourrait s'étendre à plusieurs semaines, selon Météo France.

Le répit n'aura pas duré longtemps. Après les pluies salvatrices de ce samedi, la canicule s'établit pour un moment dans la ville de Lyon. Ce matin, la température augmentera rapidement de 20 à 30 degrés. Un maximum de 33 degrés sera atteint dans l'après-midi, ce qui correspond à une température ressentie de 38 degrés. La montée des températures sera accompagnée d'un très léger vent de sud (10 km/h). Tout au long de la journée, il ne devrait pas y avoir un nuage à l'horizon. La vigilance orange canicule a été maintenue sur le département du Rhône, incitant à la vigilance à l'égard des des personnes sensibles (nourrissons, jeunes enfants et personnes âgées) et insistant sur la nécessité de s'hydrater suffisamment. Le retour de la chaleur s'accompagne malheureusement d'une forte pollution de l'air. Alors que la situation s'était améliorée ce samedi, la qualité de l'air est médiocre ce dimanche selon les mesures d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Une note de 74/100 lui est attribuée, sachant que 0 correspond à une excellente qualité de l'air et 100 à un air extrêmement pollué.