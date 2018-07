Météo du 28 juillet : l'orage réduit la chaleur et la pollution à Lyon

Après une semaine caniculaire et une pollution très forte ces derniers jours, le risque d'orage et les averses de ce samedi vont très légèrement rafraîchir les températures et améliorer la qualité de l'air à Lyon.

Malgré la baisse effective du mercure, les températures restent lourdes ce samedi à Lyon. Si les prévisions indiquent 24 degrés le matin et 27 degrés l'après-midi, les températures ressenties dépassent encore les 30 degrés tout au long de la journée avant de descendre autour des 27 degrés en soirée.

Le risque d'orage est bien présent ce matin. Mais la perturbation la plus forte est prévue entre 11 heures et 14 heures avec des averses orageuses et des rafales de vent jusqu'à 50 km/h . L'après-midi, il faudra compter sur la présence de rares averses jusqu'à 17 heures. Le ciel sombre et très couvert devrait ensuite se dégager pour quelques éclaircies en fin de journée. Une nuit claire augure le retour du soleil dès dimanche.

Médiocre ce vendredi, la qualité de l'air s'améliore et sera "moyenne" ce samedi selon les mesures d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Une note de 52/100 lui est attribuée, sachant que 0 est un air non pollué et que 100 représente une très mauvaise qualité de l'air.