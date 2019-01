Météo du 27 janvier : le vent se lève à Lyon

Des rafales de vent à 45km/heure sont annoncées ce dimanche à Lyon, où le ciel restera gris.

Après la colère sociale, c'est le vent qui balaiera la capitale des Gaules ce dimanche. Il devrait se lever en fin de matinée et souffler jusqu'à 45 km/heure, annonce Météo France. Pas de quoi dégager le ciel pour autant. Un épais voile nuageux persistera, et il ne faudra pas espérer voir le soleil, encore ce dimanche, à Lyon. Des éclaircies pourraient percer en début de semaine.

Côté température, le mercure remontera légèrement, avec 3°C au lever du jour et 10°C au plus fort de la journée. La qualité de l'air s'améliore. Elle est jugée "bonne" par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 38/100 sur l'indice national Atmo. Indice sur lequel 0 correspond à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.