Météo du 26 novembre : des nuages gris et quelques gouttes de pluie à Lyon

Un temps froid et très nuageux est à prévoir ce lundi à Lyon, avec peut-être quelques gouttes de pluie en fin de journée.

Les températures restent fraîches à Lyon. Ce lundi matin, le thermomètre affiche 3 degrés. Il ne faudra pas compter sur le soleil pour réchauffer les températures, il sera toute la journée camouflé derrière d'épais nuages gris. Les températures augmenteront cependant jusqu'à 7 degrés de 13 heures à 16 heures avant de se stabiliser autour des 6 degrés en fin de journée. Selon Météo France, des pluies éparses sont à prévoir entre 16 heures et 19 heures avant une soirée passé au sec. Un léger vent du Nord-Ouest souffle sur l'agglomération ce lundi et permet à l'air de circuler. Pour l'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" à Lyon : une note de 39 / 100 lui est attribuée. Pour rappel, zéro correspond à un air d’excellente qualité et 100 à un air extrêmement pollué.