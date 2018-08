Météo du 23 août : après-midi orageuse à Lyon

Après plusieurs journées de forte chaleur, des orages devraient éclater cet après-midi à Lyon selon Météo France.

Le temps se couvre mais la chaleur persiste. Après une matinée ensoleillée et des températures qui augmentent jusqu'à 31 degrés ce jeudi, des orages devraient éclater à Lyon. Une prévision qui concernait déjà la journée de mercredi, lors de laquelle les températures ont atteint les 33 degrés. Entre 11 heures et 14 heures, juste avant l'arrivée du tonnerre, l'air sera lourd avec 38 degrés en température ressentie. Le tonnerre devrait retentir entre 14 heures et 17 heures. En soirée, de rares averses sont à prévoir. Si les orages rafraîchissent légèrement les températures en dessous des 30 degrés, les Lyonnais ne s'en rendront pas forcément compte, les températures ressenties annoncées par Météo France étant de 34 degrés pendant la perturbation. Les averses de la soirée pourraient cependant améliorer la qualité de l'air, "médiocre" ce jeudi selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Une note de 65/100 lui est attribuée. Pour rappel, plus la note s'approche de 100, plus l'air contient des particules polluantes. À l'inverse, une note proche de zéro témoigne d'un air très peu pollué.