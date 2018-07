Météo du 21 juillet : le temps se rafraîchit et reste instable à Lyon

Des risques d'orage et de rares averses sont encore à prévoir à Lyon. Une ville sous les nuages qui n'a pas profité de températures si tempérées depuis plusieurs semaines.

Le thermomètre ne s'emballera pas en passant au-dessus des 30 degrés ce samedi à Lyon. Après la pluie et les fortes rafales de vent de la veille, les températures ont baissé et oscilleront entre 20 et 26 degrés maximum. Une certaine fraîcheur après des journées de fortes chaleurs qui pourrait passer inaperçue par la présence d'un air lourd et d'un temps orageux : selon Météo France, les températures ressenties dans la journée pourraient avoisiner les 33 degrés.

Le matin, de rares averses sont à prévoir avant 11 heures et quelques coups de tonnerre sont annoncés par Météo France pour l'après-midi, entre 14 heures et 17 heures. Des prévisions de perturbation qui ne seront cette fois pas accompagnées de fortes rafales. Le vent du Nord devrait aérer la ville tranquillement à une vitesse comprise entre 10 et 15 km/h. Très nuageux, le ciel devrait s'éclaircir pour la soirée, que Météo France prévoit au sec. Quelques rayons de soleil devraient également percer les nuages entre 12 heures et 14 heures. Selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la qualité de l'air est moyenne, mais tend à l'amélioration : une note de 54/100 lui est attribuée ce samedi.