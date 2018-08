Météo du 21 août : du soleil et jusqu'à 31 degrés à Lyon

Une nouvelle journée de soleil attend les Lyonnais ce mardi.

Un ciel bleu, un soleil rayonnant et un très léger vent du Nord pour tempérer la chaleur. Ce mardi, la météo reste au beau fixe à Lyon. Le matin, les températures de 20 degrés à huit heures augmenteront jusqu'à 30 degrés à midi. Comme ce lundi, l'après-midi verra les températures atteindre un maximum de 31 degrés avant de redescendre légèrement en soirée et un peu plus la nuit. Seule la qualité de l'air se détériore dans l'agglomération lyonnaise. Une tendance qui devrait se poursuivre dans la semaine. Pour ce mardi, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes la considère "moyenne" et lui attribue une note de 58/100. Pour rappel, une note proche de 100 correspond à un air pollué lorsqu'une note proche de zéro indique une très faible pollution.