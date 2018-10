Météo du 1er octobre : pluie et vent à Lyon 

Ce lundi premier octobre sera frais et pluvieux, avec des rafales de vent pouvant atteindre les 40 km/h à Lyon.

Les Lyonnais commencent le mois d’octobre avec le mauvais temps. Les averses débutent dès ce lundi matin et la pluie devrait continuer de tomber tout au long de la journée, selon Météo France. Des vents violents soufflent également sur la ville, allant de 20 à 40 km/h en journée et jusqu’à 45 km/h le soir à partir de 20h. Côté températures, celles-ci oscilleront entre 10 et 15°C. Pas de panique, le soleil devrait être de retour dès mardi à Lyon et les températures grimperont à nouveau à partir de mercredi prochain.

Concernant la pollution, la qualité de l’air est jugée “bonne” par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui attribue à Lyon la note de 31 sur 100. La tendance est à l’amélioration pour les prochains jours.