Météo du 16 novembre : soleil et 0 degré

Le soleil s’impose à nouveau, mais les températures restent faibles le matin.

L’épisode de neige est derrière nous à Lyon et ce samedi 16 novembre est marqué par un net retour du soleil après les brumes matinales.

Le vent du sud se lève, avec des rafales jusqu’à 45 km/h cet après-midi.

Côté température, le thermomètre affichera 0 degré au réveil avant de monter jusqu’à 9 au plus chaud de la journée. Les températures baisseront encore dimanche pour passer sous 0 et descendre à - 2 degrés. La semaine prochaine s’annonce plus douce et Météo France prévoit déjà 14 degrés pour jeudi.

La qualité de l’air continue de se dégrader avec un indice de 44 selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.