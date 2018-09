Météo du 14 septembre : un vendredi nuageux à Lyon avant le soleil

Les nuages viendront troubler le soleil, ce vendredi 14 septembre. Mais le week-end devrait être radieux.

Les températures continuent de baisser à Lyon ce vendredi 14 septembre. Masqué par les nuages, le soleil se fera plus discret. Ainsi, il fera 12 degrés ce matin, et 15 degrés cet après-midi. Ce week-end, les températures remonteront et nous aurons un temps idéal pour les Journées européennes du patrimoine (cliquez ici pour lire notre programme des lieux ouverts uniquement à cette occasion).

La qualité de l'air s'améliore avec un indice de 38 sur 100 selon l'observatoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes. Les pollens d'ambroisie restent toujours concentrés dans l'air avec un indice élevé.