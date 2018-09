Ces lieux à Lyon ouverts uniquement durant les Journées du patrimoine

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, qui se dérouleront à Lyon ces 15 et 16 septembre, voici les lieux qui ouvrent exceptionnellement leurs portes pour le week-end.

L’hôtel de ville

Qui n'a jamais souhaité s'infiltrer dans ce patrimoine d'exception ? L'hôtel de ville ouvre exclusivement ses portes pour une visite libre du bâtiment. Dans son grand salon, une exposition photographique de l'architecture lyonnaise viendra décorer la mairie. Au programme tout le long du week-end également, un concert du carillon de l'hôtel de ville, deuxième de France avec 64 cloches, depuis l'intérieur du site. Les curieux désirant en savoir plus sur les techniques de cet instrument atypique pourront bénéficier d'une rencontre avec le carillonneur.

1 place de la Comédie, Lyon 1er

Visite libre du bâtiment samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h. Démonstration du carillonneur samedi 15 septembre à 11h30 et de 14h30 à 17h et dimanche 16 septembre de 10h30 à 13h et à 16h30 (toutes les heures – durée : 20 minutes)

L’hôtel de région, à la Confluence

Comment fonctionne le conseil régional ? Situé dans le quartier Confluence, l'hôtel de région propose une visite guidée pour découvrir l'intérieur du bâtiment, notamment la salle de l'assemblée. En supplément, le bâtiment offre un aperçu des missions confiées au conseil régional, avec la présentation de certains travaux de la région.

1 esplanade François-Mitterrand, Lyon 2e

Visite guidée samedi 15 septembre de 13h à 17h – Exposition de certains travaux samedi 15 septembre de 10h à 17h

Les archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Une visite guidée dans le bâtiment qui conserve les archives départementales du Rhône et de la métropole lyonnaise. Certains espaces du monument, habituellement privés, seront ouverts au public. En marge de la visite guidée, en souvenir de la Première Guerre mondiale, le site présentera une exposition des monuments aux morts de chaque commune du département. Plusieurs animations ainsi qu'un atelier découverte dédié à la Grande Guerre dans le Rhône sont également prévus pour les plus jeunes.

34 rue Général-Mouton-Duvernet, Lyon 3e

Visite guidée samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 17h, réservation obligatoire via archives@rhone.fr ou archives.rhone.fr. Exposition et animations samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 17h. Atelier découverte samedi 15 et dimanche 16 septembre à 11h, 14h et 16h (durée : 1h), à partir de 10 ans, réservation obligatoire via archives@rhone.fr ou archives.rhone.fr

La mairie du 3e

La mairie du 3e arrondissement ouvre ses portes pour une visite spéciale et guidée de la salle Eugène-Brouillard, salle des mariages et du conseil d'arrondissement, réputée pour sa célèbre peinture Lyon cité des eaux. La visite se conclura dans le bureau du maire.

18 rue François-Garcin, Lyon 3e

Samedi 15 septembre de 9h à 16h, toutes les heures

L’aile de détention des femmes de la prison de Montluc

Prison de l'occupant nazi durant la Seconde Guerre mondiale, Montluc a ensuite été utilisée pour les détenus de droit commun. Les lieux ont depuis été transformés en mémorial, à l'exception de l'aile de détention des femmes, interdite au public. À l'occasion de ces Journées du patrimoine, cet espace utilisé jusqu'en 2009 pourra être visité. Des professionnels de la prison et d’anciens détenus seront présents pour échanger autour des conditions d'incarcération en France.

4 rue Jeanne-Hachette, Lyon 3e

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

La mairie du 6e

La mairie du 6e arrondissement propose une visite libre de ses différents salons, ainsi qu'une exposition de tableaux.

58 rue de Sèze, Lyon 6e

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

L’hôtel du gouverneur

Dans le 6e arrondissement, nombreux sont les Lyonnais à passer devant sans soupçonner qui occupe cet hôtel particulier. Ce magnifique bâtiment du XIXe, qui ne paye pas de mine à l'extérieur, abrite le gouverneur militaire de Lyon. On y retrouve salon officiel, bureau, mais aussi écuries.

38 avenue Maréchal-Foch, Lyon 6e

Samedi 15 et dimanche 16 de 13h à 18h

La tour panoramique de la Duchère

Cette tour de 96 mètres de haut construite en 1972 abrite 106 logements. Les visiteurs pourront accéder à son toit-terrasse, situé à 365 m d'altitude avec une vue imprenable sur la métropole de Lyon.

Avenue du Plateau, Lyon 9e

Visite guidée de 20 minutes, samedi 15 et dimanche 16 de 14h à 17h

L’ancienne usine des eaux de Saint-Clair

Bien qu'il soit possible de la visiter lors d'événements spéciaux, l'usine des eaux de Saint-Clair est l'une des attractions phares des Journées du patrimoine. Ce complexe souterrain du XIXe siècle alimentait la ville de Lyon en eau.

2 avenue de Poumeyrol, à Caluire

Visite guidée de 30 minutes, samedi 15 septembre de 13h à 18h et dimanche 16 de 10h à 18h, réservation obligatoire via www.eaulyon.fr

La tour médiévale de Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Il faudra faire quelques kilomètres hors de Lyon pour profiter d'un rooftop du XIIe siècle. La tour médiévale de St-Germain est exceptionnellement ouverte et permet d'admirer les alentours sous un angle inédit.

Place de l'Eglise, à Saint-Germain-au-Mont-d'Or

samedi 15 et dimanche 16 de 10h à 13h et de 14h à 17h