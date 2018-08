Météo du 14 août : du soleil et des températures douces à Lyon

Le temps est aux éclaircies ce mardi à Lyon. Du côté du thermomètre, les températures ne dépasseront pas les 26 degrés.

Une journée ensoleillée et des températures tout en douceur à la veille du 15 août. Ce mardi à Lyon, le risque d'averses reste faible malgré un ciel chargé de nuages. C'est plutôt le soleil et ses éclaircies qui tireront leur épingle du jeu tout au long de la journée. Après de longues journées de canicule, les températures se stabilisent : le thermomètre affiche un maximum de 18 degrés ce matin et de 26 degrés cet après-midi. Une légère brise venue du Nord viendra rafraîchir et aérer la ville à une vitesse de 15 km/h. Un vent qui permet également d'évacuer la pollution. Selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la qualité de l'air est bonne aujourd'hui dans l'agglomération lyonnaise. Une note de 35/100 lui est attribuée. Pour rappel, plus la note est proche de 100, plus l'air est pollué. À l'inverse, plus la note est proche de zéro, plus la qualité de l'air est au rendez-vous. L'institut Atmo prévient cependant que la tendance est à la dégradation pour la journée de demain.