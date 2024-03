Soleil et douceur, ce jeudi sera particulièrement doux à Lyon avec 22°C attendus.

Avec déjà 12°C à 7 h, il va faire très doux ce jeudi entre Rhône et Saône. Selon Météo Lyon, le mercure devrait atteindre jusqu'à 22°C au cours de l'après-midi, c'est 7°C de plus que les normales de saison. En soirée, il fera encore 16°C, et 12°C dans la nuit.

Le soleil devrait briller pendant toute une partie de la journée, avant l'arrivée de quelques nuages au cours de l'après-midi. En fin de journée, quelques gouttes pourraient tomber entre 18 et 19 h.