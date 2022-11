Météo : des averses attendues à Lyon mercredi 23 novembre

De nouvelles averses sont annoncées à Lyon par Météo France mercredi 23 novembre, alors que les températures ne dépasseront pas les 11°c.

Les jours se suivent et se ressemblent en cette fin de mois de novembre à Lyon. Météo France annonce une nouvelle fois des averses à Lyon mercredi 23 novembre dans l’après-midi. Les premières gouttes devraient tomber sur les coups de 11 heures et rythmer la journée jusqu’en fin d’après-midi. Un après-midi qui pourrait se conclure sur de belles éclaircies si le ciel est clément et que les prévisions de Météo France sont justes.

Du côté des températures, le thermomètre devrait avoisiner les 4°c aux environs de 8 heures, avant de monter progressivement pour atteindre 11°c en fin d’après-midi. Elles déclineront ensuite doucement en dessous des 8°c dans la soirée.