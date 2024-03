Météo : de la pluie et de la neige à Lyon ce dimanche, jusqu'à 7°C

La météo alternera entre précipitations et chutes de neige ce dimanche à Lyon. (Photo PT)

La pluie et la neige s'invitent à Lyon en ce dimanche 3 mars. Des rafales de vent pouvant atteindre les 15 km/h sont également attendues

Des précipitation soutenues et continues accompagnées par des chutes de neige font leur apparition dans le ciel lyonnais en ce dimanche 3 mars. "Une nette dégradation accompagnée d'un fort refroidissement devrait se mettre en place ce dimanche matin dès 08h, informe Météo France. Une incertitude demeure quant au risque de neige jusqu'en plaine : le scénario le plus probable reste une pluie mêlée de neige sur Lyon, tandis que la neige serait seule au-dessus des 300m (avec tenue au sol en direction de l'Ain, de l'Isère et de la vallée du Rhône)".

Les températures diminuent drastiquement par rapport à hier, puisque le thermomètre affiche 4°C ce matin, un pic à 7°C dans l'après-midi et jusqu'à 6° au cours de la soirée et de la nuit. L'air est classé "moyen" selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.