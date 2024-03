Soirée cauchemardesque pour le Lou Rugby à Bayonne

Après une première période sans encaisser le moindre point, le Lou Rugby a sombré sur le sol bayonnais (39-10), ce samedi 2 mars.

Ils avaient l'occasion de mettre fin à une disette de plus d'un an à l'extérieur... Ce sera pour une autre fois. Sous une pluie battante, les joueurs du Lou Rugby se sont effondrés hier en déplacement à Bayonne. Les Rhodaniens avaient pourtant bien commencé la partie puisque c'est eux qui ouvrent le score à la 19e minute sur une pénalité de leur demi d'ouverture, Léo Berdeux (0-3). Solides en défense, ils sont pourtant sanctionnés d'un carton jaune à la 27e minutes, avant d'encaisser un premier essai trois minutes plus tard. Les hommes de Fabien Gengenbacher sont derrière au score au terme de la première mi-temps (7-3).

De retour sur le terrain, l'Aviron Bayonnais ne montre aucune pitié et applatit quatre fois le cuire dans l'en-but lyonnais. Appathiques et complétement dépassés, les lyonnais ont un sursaut d'orgueil à la 80e minute et inscrivent enfin un essai... insuffisant (39-10). Au classement, le Lou Rugby s'englue dans le bas de tableau en conservant sa 11e place. De son côté, Bayonne passe de la 10e à la 8e place et pousuit son incroyable série de 27 victoires à domicile. Les Rouge et Noir tenteront de se relancer samedi prochain à domicile, face à Castres.