Lyon se réveille sous les nuages ce mercredi matin. Mais le temps va petit à petit se lever et le soleil devrait avoir une bonne place dans le ciel lyonnais cet après-midi.

Jusqu'à 15 degrés sont attendus ce mercredi sur l'ancienne capitale des Gaules.

Le soleil est attendu toute cette fin de semaine entre Rhône et Saône.

Du côté de la pollution, la qualité de l'air est moyenne ce mercredi à Lyon. "Mardi 22 février, la météo, bien que moins pluvieuse que la veille, reste très dispersive avec un flux de nord marqué. Les concentrations de polluants resteront modérées et la qualité de l'air sera moyenne. Mercredi 23 février, peu d'évolutions sont attendues et la qualité de l'air devrait demeurer moyenne sur quasiment toute la région. Jeudi 24 février, peu d'évolutions sont attendues et la qualité de l'air devrait demeurer moyenne sur quasiment toute la région", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air dans la région.

---

