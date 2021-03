Météo à Lyon : une semaine maussade avant le début officiel du printemps

Beaucoup de pluie à venir à Lyon la semaine du lundi 15 mars au dimanche 21 mars, selon Météo France. Les températures auront également tendance à baisser au cours de la semaine.

Les Lyonnais ont profité d’une météo printanière ces dernières semaines, mais alors que le printemps arrive officiellement le 20 mars voilà que le temps se dégrade. De la pluie, encore de la pluie et toujours de la pluie, voici un résumé du temps pour la semaine à venir. Avec, en guise de bonus, du vent avec des rafales pouvant atteindre les 40km/h lundi et vendredi et 55km/h mercredi. Heureusement le soleil, dissimulé par quelques nuages, viendra accueillir le printemps le samedi 20 et dimanche 21 mars.

Les températures, elles, baisseront progressivement au fur et à mesure de la semaine, pour atteindre un minimum de -1°C en matinée samedi et dimanche. En après-midi, même dynamique, avec 12°C le lundi et 7°C le vendredi. Un léger mieux est prévu le week-end, avec 8°C le samedi et 9°C dimanche.