Météo : 13 degrés à Lyon et des rafales à 60 km/h ce 29 novembre

Température anormale ce jeudi 29 novembre à Lyon. La douceur et le vent du sud permettront au thermomètre d'afficher 13 degrés.

On reste loin du record de 1953 et ses 17 degrés, mais aussi de celui de 1925 et ses - 6 degrés. Cette journée du 29 novembre sera particulièrement douce avec une température de 6 degrés le matin et 13 l'après-midi (soit 5 degrés de plus que les normales de saison).

Quelques nuages n’empêcheront pas le soleil de briller et la douceur s'impose grâce à un vent du sud de 30 km/h, avec des rafales à 60 km/h. Il s'agira néanmoins de la journée la plus chaude de la semaine, même si les températures devraient à nouveau atteindre les 13 degrés dès le lundi 3 décembre.

La qualité de l'air s'améliore, après un mercredi médiocre, ce jeudi est bon grâce à un indice de 36 sur 100 selon l'observatoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.